Байден обвинил Трампа в провоцировании беспорядков в Вашингтоне

Избранный президент США Джо Байден заявил, что действующий глава государства Дональд Трамп всеми действиями провоцировал штурм своих сторонников на Капитолий в день утверждения результатов голосования выборщиков.

«На протяжении четырех лет у нас был президент, который всеми своими поступками явно выражал неуважение к нашей демократии, Конституции и верховенству закона»,— сказал господин Байден во время презентации, посвященной кандидатам на пост министра национальной безопасности (трансляция велась в Twitter). По его словам, штурм Капитолия был «кульминацией нападения» господина Трампа на спецслужбы и свободную прессу.

Господин Байден назвал людей, участвовавших в штурме, террористами и призвал не сравнивать их с тему, кто выражает свою гражданскую позицию. «То, что мы видели вчера, — это было не несогласие, не беспорядки и не протест. Это был хаос. Те, кто участвовали в этом, были не протестующими — не смейте называть их протестующими. Это была злая толпа, мятежники, внутренние террористы»,— сказал он.

Накануне вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в Капитолий в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков. В результате штурма погибли четыре человека, одного из них застрелили при попытке нападения. После того, как сторонники покинули Капитолий, Конгресс утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах.

Отметим, что до дня утверждения Дональд Трамп публиковал сообщения своих сторонников, призывающих к митингу в Вашингтоне, а также сам намекал на их сбор в столице. «Шестое января, увидимся в округе Колумбия!» — написал он в Twitter он 30 декабря. После того, как люди штурмовали Капитолий, президент выпустил ролик, в котором призвал своих сторонников расходиться и одновременно поддержал их. Facebook и Twitter удалили ролик и временно заблокировали аккаунты господина Трампа. Позднее Facebook продлил блокировку как минимум на две недели.

Подробнее — в материале “Ъ” «Байден и погром».