Дуров призвал отказываться от iOS в пользу Android

Компания Apple может ограничить свободу пользователей и поэтому является опаснее, чем Android, заявил основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, пользователям следует переходить с iOS на Android, чтобы сохранить доступ к свободному потоку информации.

«Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter <…> Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям»,— написал господин Дуров в своем блоге.

По словам основателя Telegram, в отличие от Apple, на Android можно устанавливать собственные приложения через apk-файлы. «Вот почему я призываю пользователей перейти с iOS на Android — это меньшее, что они могут сделать, чтобы сохранить доступ к свободному потоку информации»,— добавил он.

Накануне, 10 января, компания Apple удалила из магазина приложений App Store приложение социальной сети Parler, которую широко использовали сторонники президента США Дональда Трампа. Ранее компания уведомила разработчиков сервиса, что удалит программу, если те за 24 часа не введут надежную систему модерации.

Несколько месяцев назад Павел Дуров раскритиковал Apple за ее позицию в отношении белорусских чатов. По его словам, компания потребовала от Telegram закрыть несколько Telegram-каналов, раскрывающих информацию о сотрудниках правоохранительных органов Белоруссии. Основатель Telegram оказался это сделать. Apple информацию о требовании отрицала.

О претензиях компании — в материале “Ъ FM” «Apple нацелилась на Telegram-каналы».