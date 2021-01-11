Россия сливает масло

Ограничения на экспорт подсолнечника не помогут российским производителям масла удержать выпуск на уровне прошлого сезона, объем может сократиться на 10%, до 5,3 млн тонн. В условиях фиксированных отпускных цен на базовый вид масла компании могут стремиться компенсировать убытки за счет активного экспорта и производства более дорогих видов. Но это повышает риски введения вывозной пошлины на масло, предупреждают аналитики.

По итогам текущего сезона (заканчивается в июне 2021 года) производство подсолнечного масла в России может сократиться примерно на 10%, до 5,3 млн тонн сезон к сезону. Об этом говорится в исследовании Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Как отмечают аналитики, несмотря на снижение урожая подсолнечника в России, в сентябре—декабре 2020 года переработка оставалась на уровне прошлого сезона (около 2 млн тонн). Но даже с учетом ограничений экспорта подсолнечника в условиях неопределенности рынка динамика не сохранится, говорится в обзоре.

После того как на рост цен на масло обратил внимание президент РФ Владимир Путин (см. “Ъ” от 11 декабря 2020 года), на рынке было запущено сразу несколько ограничительных мер. Так, с 9 января по 30 июня 2021 года повышена пошлина на экспорт подсолнечника за пределы Таможенного союза с 6,5% до 30%, но не менее €165 за тонну. Кроме того, поставщики и торговые сети заключили соглашения об удержании предельных отпускных цен на масло в 95 руб. за 1 л с НДС, а розничных — 110 руб. за 1 л с НДС до конца первого квартала этого года. Не исключалось и введение экспортной пошлины на масло в 15%, но не менее €135 за тонну. В Минсельхозе в конце декабря говорили, что решение по этому вопросу будет приниматься правительством. Там в воскресенье “Ъ” не ответили.

Как отмечают в ИКАР, у большинства переработчиков скопились крупные запасы подсолнечника, купленного по высоким ценам, а масло необходимо теперь продавать по искусственно заниженной стоимости. На этом фоне и в ожидании возможного введения пошлины на экспорт масла закупки сырья к концу 2020 года фактически остановились, говорят аналитики. По данным «Совэкона», средняя стоимость семечки в центре страны к концу декабря с начала месяца сократилась с 39,9 тыс. руб. до 33,27 тыс. руб. за тонну без НДС. Подсолнечное масло подешевело с 88,5 тыс. руб. до 83,5 тыс. руб. за тонну без НДС.

Экспорт подсолнечного масла из РФ пока отстает от уровня прошлого сезона. По таможенным данным, которые приводит «Совэкон», за сентябрь—октябрь было вывезено 328 тыс. тонн масла против 569 тыс. тонн годом ранее. В ИКАР ожидают, что темпы могут активизироваться в начале этого года на фоне высоких мировых цен, что, в свою очередь, повышает риски введения пошлины. При нулевой пошлине ИКАР ожидает экспорт подсолнечного масла в этом сезоне в 3,1–3,3 млн тонн против 3,8 млн тонн сезоном ранее.

По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, экспортные цены покупателей на российское подсолнечное масло сейчас доходят до $1,25–1,27 тыс. за тонну, но предложений нет прежде всего из-за новогодних праздников, во вторую очередь — из-за неопределенности. По его мнению, продажа масла по фиксированным ценам для производителей сегодня убыточна и компании могут увеличить поставки на экспорт либо нарастить выпуск видов, которые не подпадают под регулирование. Но рост доли более дорогих брендов на полке грозит ростом средних цен, что как раз повышает риски возврата к теме экспортной пошлины на масло, говорит эксперт.

Исполнительный директор Масложирового союза (включает ГК «Русагро», «Юг Руси», «Астон», ГК «Эфко» и др.) Михаил Мальцев говорит, что пошлина на подсолнечник уже обеспечила необходимый для переработчиков эффект — остановила вывоз сырья и позволила снизить цены на внутреннем рынке. Пошлина на масло в этих условиях в принципе нецелесообразна и даже вредна, предупреждает он, так как сведет на нет положительный эффект от уже принятых мер и ударит по экономике всего объема производства масла.

Анатолий Костырев