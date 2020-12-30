Плоды самоизоляции

Фокус госполитики в сельском хозяйстве начал меняться. Если до 2020 года власти ставили целью рост экспорта, то пандемия и призрак дефицита сделали безусловным приоритетом внутренний рынок. «Слишком выгодный» экспорт стали сдерживать всеми способами — и квотами, и пошлинами. Это лишит доходов не только трейдеров, но и сельхозпроизводителей, зависящих от курса рубля. А явная склонность властей к ручному регулированию только добавляет решимости отраслевым лоббистам, которые просят о все новых защитных мерах в условиях ограничения собственных цен внутри страны.

Пандемия почти сразу стала удобным поводом для государства запустить механизмы ручного регулирования зернового экспорта, которые чиновники прорабатывали и раньше. Зерно — основная позиция российского АПК на мировом рынке. И при благоприятной конъюнктуре поставщики могут «захотеть вывезти все», говорил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в интервью “Ъ” еще в 2019 году.

Так, под предлогом обеспечения продовольственной безопасности страны в апреле и до конца июня в России была впервые введена нетарифная квота на вывоз пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы за пределы ЕАЭС в размере 7 млн тонн. Помимо сомнения в самой необходимости этой меры участники рынка и эксперты задавались вопросами о ее реализации. Некоторые подозревали, что квоту за месяц разобрали по неполным декларациям, без товара на руках, что внесло путаницу в статистику. Тем не менее регулятор признал первый опыт успешным и не собирается останавливаться.

В феврале 2021 года и до конца сезона вводится квота на вывоз пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы за пределы ЕАЭС в размере 17,5 млн тонн. Экспорт в объемах, превышающих квоту, будет облагаться пошлиной в 50%, но не менее чем €100 за тонну. В пределах квоты также предусмотрена пошлина на вывоз пшеницы — €25 за тонну. Кроме того, в январе повышаются пошлины на вывоз подсолнечника и рапса с 6,5% до 30%.

Очевидно, что для экспорта российского продовольствия эти меры бесследно не пройдут. Еще в 2018 году в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручал довести экспорт продукции АПК в 2024 году до $45 млрд (в 2019 году поставки оценивались в $24,8 млрд). В этом году Минсельхоз сдвинул сроки достижения цели до 2030 года. Но пандемия, похоже, вовсе сняла этот вопрос с повестки дня.

Отчитавший 9 декабря правительство за рост цен на продукты Владимир Путин отметил, что ситуация на мировых рынках изменилась и экспорт стал «очень выгодным». Согласно формулировкам президента, оценивая упущенную выгоду от ограничений, экспортеры упускают, «сколько государство вложило в развитие сельского хозяйства и сколько вкладывает».

Найти положительные последствия от такого разворота госполитики довольно сложно. Внутренний рынок как был ограниченным, так и остается, в том числе из-за снижения рождаемости и доходов населения, слабого рубля и стремления государства контролировать цены.

При этом ограничения экспорта могут привести к сокращению количества поставщиков, а следовательно, снижению конкуренции за продукцию аграриев. По прогнозам «Совэкона», стоимость пшеницы в России может упасть на 10%. По подсчетам агентства «Национальные кредитные рейтинги», только в этом сезоне российские производители зерна могут недосчитаться до 15% выручки вследствие экспортных ограничений.

Решительность, с которой чиновники бросились на защиту российских потребителей, может иметь и другие последствия. Увидев, что регуляторы стали охотнее применять различные ограничительные меры, отраслевые лоббисты стали настойчивее просить ввести те или иные инструменты для собственной выгоды, мотивируя это необходимостью поддержки внутреннего рынка. И уже начали добиваться успеха. Вот, например, Масложировой союз давно предлагал поднять пошлины на вывоз подсолнечника, но смог продавить это решение только на фоне пандемии. И сразу начал новую кампанию — по введению экспортной пошлины на сою.

Действительно, решать проблемы за счет поставщиков гораздо проще, чем оптимизировать затраты, повышать эффективность, производительность и тому подобное. Остается надеяться, что по мере решения проблем с коронавирусом регулирование АПК вернется к законам рыночной экономики, а бизнес будет решать проблемы собственными силами, от чего в конечном итоге выиграют все стороны, включая потребителей.

Анатолий Костырев