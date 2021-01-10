Путин, Алиев и Пашинян встретятся в Москве 11 января

Президент России Владимир Путин пригласил в Москву президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщается на сайте Кремля. Трехсторонние переговоры пройдут завтра, 11 января. Лидеры трех стран обсудят реализацию мирного соглашения по Нагорному Карабаху, достигнутого в ночь на 10 ноября 2020 года.

Пресс-секретарь господина Пашиняна Мане Геворгян сообщила в Facebook, что армянская сторона считает особенно важным обсудить на встрече вопрос о военнопленных и пропавших без вести.

«Для армянской стороны решающее значение имеют вопросы возвращения пленных, поисково-спасательные операции, связанные с нашими солдатами, находящихся в тылу азербайджанцев, поиск тел погибших, судьба пропавших без вести. Армянская сторона считает обсуждение этих вопросов одной из ключевых тем московской встречи»,— написала госпожа Геворгян (перевод по ТАСС).

В Нагорном Карабахе в конце сентября обострился военный конфликт между Азербайджаном и Арменией. В ноябре стороны при поддержке России подписали мирное соглашение. Оно предполагает передачу Баку значительной части территорий региона, ввод российских миротворцев и обмен пленными. В Армении после этого начались протесты.

О войне в Карабахе — в материале “Ъ” «Победа пришла откуда не ждали».