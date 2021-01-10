CNN: Пенс рассматривает возможность применения 25-й поправки для отстранения Трампа

Вице-президент США Майк Пенс не исключает применения 25-й поправки к Конституции, если действующий президент страны Дональд Трамп станет более нестабильным, сообщает CNN со ссылкой на близкий к вице-президенту источник. Ранее конгрессмены США подписали проект импичмента господина Трампа.

25-я поправка, ратифицированная в США после убийства президента Джона Кеннеди, предусматривает замену президента или вице-президента в случае смерти, смещения, отставки или недееспособности.

По словам собеседника CNN, команда господина Пенса обеспокоена тем, что Трамп может предпринять какие-то необдуманные действия, поставив страну под угрозу. Опасения вице-президента связаны с недавними событиями, когда господин Трамп попросил его на заседании Конгресса попытаться отменить результаты президентских выборов, в которых победил демократ Джо Байден. Когда господин Пенс отказался, действующий президент в выступлении перед сторонниками 6 января предложил им пройти маршем к Капитолию.

После этого сторонники господина Трампа ворвались в Капитолий, где Конгресс утверждал победу Джо Байдена на президентских выборах. В ходе столкновений полиция применила против толпы слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате погибли четыре человека, в том числе один полицейский.

После нападения конгрессмены стали обсуждать возможность досрочного отстранения Дональда Трампа от своих обязанностей — в том числе через импичмент.

О происходящем в США — в материале “Ъ” «"Я сражался за американскую демократию"».