Полиция Капитолия США подтвердила смерть сотрудника после беспорядков

Полиция Капитолия сообщила о смерти офицера, который пострадал во время беспорядков в здании Конгресса США. Ранее ведомство отрицало смерть сотрудника. По данным СМИ, начальник полиции Капитолия Стивен Санд подал в отставку.

«Вечером 7 января сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник скончался от ранений, полученных во время несения службы. Офицер Сикник был привлечен к реагированию на ситуацию с протестами в среду, 6 января, в Капитолии США и был ранен, вступив в физический контакт с протестующими»,— сказано в заявлении на сайте полиции.

6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в Капитолий в Вашингтоне во время утверждения голосов выборщиков. В результате штурма погибли четыре человека. Позже Конгресс утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах. Господин Трамп заявил, что нарушившие закон в ходе беспорядков «заплатят» за это.

Подробнее — в материале “Ъ” «Байден и погром».