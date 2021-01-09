Глава «Опоры России» перечислил перемены для бизнеса в 2021 году

Глава бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин сообщил, что в 2021 году для предприятий малого и среднего бизнеса в России (МСБ) появится единая цифровая платформа. Кроме того, изменится налоговый режим, а подход к проверкам станет риск-ориентированным.

«Создание экосистемы для комфортной работы и развития индивидуальных предпринимателей и субъектов МСП на базе единой цифровой платформы ("одно окно") подразумевает внедрение механизмов адресного подбора и проактивного одобрения инструментов поддержки, а также обеспечение возможности получения всех мер поддержки, в том числе банковских кредитов, и уплаты налогов в режиме "одного окна"»,— прокомментировал господин Калинин идею создания единой цифровой базы МСБ (цитата по «РИА Новости»).

«Внедрение риск-ориентированного подхода снизит общую нагрузку на бизнес за счет уменьшения количества проверок при повышении их направленности на те сферы, где риски высокие»,— заявил он.

Кроме того, господин Калинин рассказал о продлении программы льготных кредитов. «На 2021 год заложено 700 млрд руб. на выдачу льготных кредитов. Бизнес ожидает снижения ставки льготного кредитования (сейчас 8,5%), так как на момент принятия постановления правительства ключевая ставка Банка России была 7,75%, сейчас 4,25%»,— сказал он.

Ранее Александр Калинин предположил, что в 2021 году снижение ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса сэкономит предприятиям более 350 млрд руб. Министр финансов России Антон Силуанов выразил надежду, что в 2021 году дополнительных мер поддержки российской экономики не потребуется.

О состоянии малого и среднего бизнеса к концу 2020 года — в материале “Ъ” «Малый бизнес протянул руки».