Силуанов надеется, что 2021 году не потребуется дополнительных мер поддержки экономики

Министр финансов России Антон Силуанов надеется, что в 2021 году не потребуется дополнительных мер поддержки российской экономики. По оценкам министра, не исключено, что к середине следующего год проблема коронавируса «все-таки спадет».

«Если потребуется принятие экстраординарных мер,— надеюсь, что до этого не дойдет ситуация,— то опыт текущего года говорит о том, что мы можем быстро мобилизоваться, быстро принимать решения и быстро достигать цели»,— ответил господин Силуанов на вопрос в интервью телеканалу «Россия 24» про «план Б» на случай необходимости вновь мобилизовать ресурсы (цитата по «Прайму»).

Он отметил важность массовой вакцинации, которая началась в России. «Надеюсь, что в следующем году, еще раз повторюсь, этого не будет. Должны пройти штатно. Мы видим, что началась вакцинация, это очень важно. Мы видим, что, как говорят, иммунный ответ у населения появляется. Надеемся, что вопрос коронавируса к середине следующего года все-таки спадет, и мы сможем вернуться к обычной, нормальной жизни»,— добавил министр.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что экстренных мер поддержки малых и средних предприятий в связи с пандемией коронавируса в настоящее время нет, но плановая работа по оказанию им помощи продолжится и в следующем год.

О том, как из-за сокращения доходов у предпринимателей выросла потребность в заемных средствах,— в материале “Ъ” «Малый бизнес протянул руки».