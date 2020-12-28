Малый бизнес протянул руки

Индивидуальные предприниматели (ИП) и самозанятые стали чаще обращаться за деньгами в микрофинансовые организации (МФО), где займы дают дорого, но без залогов и быстро. Из-за резкого сокращения доходов потребность в заемных средствах для поддержания деятельности у них выросла, однако банки ужесточили скоринг и не спешат выдавать ссуды. Эксперты ожидают сохранения тенденции в следующем году.

МФК IDF Eurasia (бренд Moneymen) провели исследование структуры заемщиков МФО, из которого следует, что почти каждая пятая заявка на микрозаем в этом году поступала от индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых. На долю последних на конец 2020 года пришлось 8% поданных заявок (+3 п. п. год к году), на долю ИП — 9% (+1,5 п. п.).

3,3 млн шт. ИП было зарегистрировано ФНС по состоянию на декабрь текущего года

По словам гендиректора IDF Eurasia в России Ирины Хорошко, тенденция вполне закономерна на фоне возросшей потребности предпринимателей в заемных средствах. «Сервисы альтернативного банковскому кредитования остаются для ИП удобным способом быстро без большого пакета документов получить небольшие ссуды на удовлетворение текущих нужд бизнеса»,— говорит она.

Ставка для таких продуктов, как правило, ниже, чем для «займов для зарплаты» (обычно выдаются под 1% в день). В среднем ставка для ИП варьируется от 0,5% до 0,8% в день, срок по таким займам доходит до 18 недель. В зависимости от МФО максимально возможная сумма займа — от 120–150 тыс. до 3 млн руб.

В целом в 2020 году выросла средняя сумма займов, выданных ИП, отмечает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев: в третьем квартале 2020 года она составила порядка 1,3 млн руб., на 19% больше, чем годом ранее.

Микробизнес — самый пострадавший сектор экономики в период пандемии, ему приходится искать средства для выживания, но в банках предпринимателям получить кредит достаточно сложно, отмечают эксперты. ИП в основном берут деньги, когда остро встает вопрос закупки товаров, выплаты аренды и зарплаты, рассказывает коммерческий директор МКК «Папа Финанс» (принадлежит компании «МигКредит») Максим Морозов. «О поддержке МСБ заявляют многие банки, однако для них, как правило, эти стратегии строятся на предоставлении таким ООО и ИП расчетно-кассового облуживания и комиссионных сервисов, но не беззалоговых кредитов,— добавляет он.— А под льготные госпрограммы финансирования МСБ со ставкой кредитования от 6% подходит сегмент среднего бизнеса, у которого годовая выручка начинается от 350 млн руб.».

В банках за последнее время ИП столкнулись с отказами или долгим одобрением — до трех дней, такие сроки ожидания ИП не могут себе позволить, поскольку должны быстро решать свои производственные задачи, согласен управляющий партнер ГК «Финбридж» (бренды «Деньги сразу», «Лемон Онлайн») Леонид Корнилов.

В МФО при этом уверены, что работа с ИП является менее рискованной, чем с физлицами, хотя, конечно, и делают оговорку о том, что многое зависит от сферы деятельности.

Уровень просроченной задолженности по займам ИП ниже, чем по займам до зарплаты, говорит Ирина Хорошко.

По итогам 11 месяцев 2020 года уровень просроченной задолженности по займам ИП в IDF Eurasia составляет около 7%.

В то же время судьба малого бизнеса в текущих экономических реалиях малопрогнозируема, подчеркивает Максим Морозов: «ИП попадают в разряд рисковых клиентов. Но опыт показал, что люди, открывающие свой собственный бизнес, очень ответственно относятся к выполнению обязательств».

В 2021 году рост обращений ИП в МФО продолжится, уверены эксперты. В условиях неопределенности банки в разы ужесточили требования к клиентам в категории ИП, так как есть сложности в анализе их отчетности, отсутствуют какие-либо активы, которые могли бы быть переданы в залог по кредиту, а как следствие, это повышенные риски для банка, говорит гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков. Малый бизнес всегда нуждался в финансировании, добавляет он, в этом году эта потребность возросла: в условиях самоизоляции многие были вынуждены перестраивать свой бизнес, открывать новые каналы с привлечением заемных средств.

Полина Трифонова