Politico: Трамп «пришел в ярость» из-за блокировки его учетной записи в Twitter

Действующий президент США Дональд Трамп взбешен блокировкой его аккаунта в Twitter, сообщила газета Politico со ссылкой на источник в администрации. Напомним, социальная сеть навсегда заблокировала личный аккаунт президента за нарушение запрета на одобрение насилия. Дональд Трамп в своих твитах комментировал беспорядки в здании Капитолия в Вашингтоне.

Дональд Трамп «взбешен» и «в срочном порядке пытается выяснить, какие у него есть варианты», сообщил источник газеты.

Первый раз, вскоре после нападения сторонников господина Трампа на Капитолий США, Twitter заблокировал аккаунт @realDonaldTrump 7 января. Блокировка продлилась 12 часов. После этого аккаунты господина Трампа также заблокировали Facebook, Instagram, Snapchat, Twitch и другие платформы.

Что сказал Дональд Трамп после разгрома Капитолия — в материале “Ъ” «"Я сражался за американскую демократию"».