МЧС сообщило о спасенной из-под лавины в Норильске девушке

На месте схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске нашли молодую женщину, она передана медикам, сообщило управление МЧС по Красноярскому краю. Ранее сотрудник пресс-службы сообщал «Интерфаксу», что был спасен 14-летнем подростке, однако позднее информация была уточнена.

Ранее ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщили, что во время спасательной операции четыре человека были найдены живыми. О четырех спасенных также сообщали «РИА Новости» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Норильска. МЧС позднее опровергло агентству эту информацию.

Лавина сошла на горнолыжном курорте «Гора отдельная», находящемся в районе Талнах в Норильске. На месте работают около 200 спасателей и волонтеров. По данным с сайта МЧС, под завалами оказалось до шести построек, поисковые работы усложняют метель и сильный ветер.