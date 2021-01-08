СМИ: четыре человека найдены живыми после схода лавины в Норильске

Спасатели нашли семью из четырех человек после схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске, сообщили ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Их жизни ничего не угрожает. По информации агентств, еще два человека смогли выбраться из-под снега самостоятельно. Спасатели и волонтеры продолжают расчищать снежные завалы.

«Из-под лавины самостоятельно выбрались еще двое, поисковая операция продолжается»,— сказал источник ТАСС.

Лавина сошла на горнолыжном курорте «Гора отдельная», находящемся в районе Талнах в Норильске. Под снегом оказались пять домов курорта. На месте работают около 200 спасателей, 18 единиц техники и волонтеры. По информации ТАСС, существует угроза повторного схода лавины.