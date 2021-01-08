МВД будет аннулировать диагностические карты машин без техосмотра

С 1 марта 2021 года диагностические карты автомобилей, выданные без проведения технического осмотра или с нарушениями, будут аннулироваться. Это следует из редакции федерального закона «О ТО транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», принятой в 2011 году.

Операторы техосмотра, которые будут выдавать карты без ТО, будут привлекаться к административной ответственности по ст. 14.4.1 КоАП РФ (нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств). Отметка об аннулировании будет заноситься в единую автоматизированную информационную систему техосмотра.

С марта также изменится порядок получения самих диагностических карт. Они будут выдаваться только в специальных пунктах осмотра, где автомобили будут фотографировать в сервисе перед началом диагностики и после. Только потом водитель получит электронную карту с защищенными цифровыми подписями.

Какие изменения у автомобилистов произошли в 2020 году — в материале “Ъ” «Водителям выкрутили все рули».