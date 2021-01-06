Процедура ТО сменит формат

В марте вступают в силу новые правила получения диагностических карт. Ожидается, что реформа ТО решит проблему выдачи документа без фактического осмотра. С этого года автомобили будут фотографировать в сервисе перед началом диагностики и после. И только потом водитель получит электронную карту с защищенными цифровыми подписями. МВД несколько лет обещало запустить новую процедуру прохождения ТО, которая должна повысить безопасность на российских дорогах. Но какой на самом деле эффект это даст? Подробности — у Владислава Викторова.



80 млн руб. МВД потратило на улучшение специальной системы по контролю ТО — ЕАИСТО. С марта только через нее специальные пункты осмотра будут выдавать водителям диагностические карты. Системы и так работала с 2012 года, но в тестовом режиме. За это время стало понятно, что в ней много недочетов. В частности, неоднократно происходили утечки данных, что и позволяло некоторым конторам выдавать диагностические карты без фактического осмотра машин.

Но на доработку направили много сил и средств, поэтому к марту система, наконец, заработает корректно, надеется заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов: «Оператором ЕАИСТО является МВД, которое заявляет, что защищает канал, осуществляет усиление, приводит все в соответствие. Диагностическая карта будет в электронном виде, куда будут подтягиваться фотографии с геолокацией. С 1 марта эта процедура должна осуществляться совместно с реестром операторов, который ведет РСА, а подтверждаться информация будет непосредственно электронными подписями».

Выдача диагностических карт без фактического осмотра считается основной причиной низкого уровня безопасности на российских дорогах. Дело в том, что средний возраст автомобилей в России — 14 лет, и за такой срок у машин перестают корректно работать многие элементы наподобие тормозной системы, что зачастую становится главной причиной серьезных ДТП. Новые правила, скорее всего, решат проблему, но лишь частично, говорит президент союза операторов ТО «Техэксперт» Сергей Зайцев: «Сегодняшние изменения создают максимальную вероятность того, что более-менее здравомыслящие автовладельцы будут понимать, или их даже где-то принудят появляться на производственно-технической базе тех организаций, которые действительно могут провести техосмотр и оценить фактическое состояние машины. Это в итоге должно изменить плачевную ситуацию с безопасностью дорожного движения».

Однако даже те, кто решит поехать на станции техосмотра, могут столкнуться с трудностями. Сейчас до 80% диагностических карт автовладельцы покупают без фактического осмотра — за небольшую плату выдать документы готовы многие сервисы. Да и страховые агенты часто предлагают клиентам оформить карту вместе с полисом ОСАГО. Поэтому оснащенных нужным оборудованием пунктов осмотра не так много, и в марте там может возникнуть коллапс, считает президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «Чтобы запускать систему техосмотра с фотографированием и добавлением снимков в ЕАИСТО, нужно было сначала создать реальные пункты техосмотра, но их можно пересчитать буквально по пальцам. Необходимо вложить большие средства в оборудование, специалистов и так далее. При нынешней стоимости диагностической карты никто не будет в это инвестировать. Сейчас система полностью деградировала: можно констатировать, что в стране не существует технического осмотра транспортных средств».

Впрочем, остаются еще и фундаментальные проблемы отрасли. Сейчас процедура прохождения ТО находится в ведении страховых компаний. Да и выдача полисов ОСАГО для возрастных машин полностью завязана на диагностических картах — без нее оформить страховку не получится. С учетом убыточности «автогражданки» для страховщиков они заинтересованы продавать как можно больше этих полисов. Поэтому, чтобы не лишаться доходов, компании готовы сами оформлять еще и карты.

И эту проблему следует решить в первую очередь, продолжает президент союза операторов ТО «Техэксперт» Сергей Зайцев: «Надо закончить этот крайне неэффективный и негативный эксперимент — сочетание страхования и техосмотра. Нужно передать функции аккредитации тому федеральному органу исполнительной власти, который будет уполномочен правительством.

Регулирование техосмотра должно происходить не при помощи структуры, заинтересованной в страховом бизнесе, а при помощи аналогичного профессионального профильного союза.

Должен быть переходный период для реального строительства, обновления оборудования и повышения квалификации людей».

Как Минтранс утвердил новые требования к процедуре ТО Читать далее

Впрочем, и это чревато трудностями. Едва ли у власти сейчас есть ресурсы для развития пунктов ТО. В итоге, как говорят эксперты, глобальная реформа техосмотра может почти ничего не изменить.