Главный архитектор Екатеринбурга считает необходимым сохранить здание на Декабристов

Здание Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) на улице Декабристов, 20 в Екатеринбурге необходимо сохранить. Об этом в Instagram написал главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков.

Напомним, здание построено в 1929 году, сейчас оно принадлежит корпорации «Маяк». В декабре застройщик начал снос здания, заявив, что объект находится в плачевном состоянии. После общественного резонанса мэрия рекомендовала приостановить снос здания.

«Архитектура здания создана в соответствии с основными тенденциями конструктивистского формообразования. Хорошии объект. Объект своего времени. Именно эта часть Свердловска в 1930-х годах должна была быть застроена комплексно, создавая городскои ансамбль в стиле авангард. На мои взгляд, подобные объекты необходимо сохранять, оставлять для будущих поколении. Сегодня горожане встали на защиту здания ПРОМЭКТа, в Главархитектуре уже была проведена рабочая встреча с собственником здания, наидено множество исторических фактов о том, что здание является исторически значимым объектом для Екатеринбурга. Считаю, что здание ПРОМЭКТа должно остаться в среде Екатеринбурга, его архитектура должна быть частью облика города»,— написал господин Молоков.

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