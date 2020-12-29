Мэрия Екатеринбурга рекомендовала приостановить работы по сносу здания на Декабристов

Администрация Екатеринбурга рекомендовала корпорации «Маяк» приостановить снос конструктивистского здания на Декабристов, 20 (зданием Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума, ПРОМЭКТ). Ранее управления госохраны объектов культурного наследия (ОКН) Свердловской области отрицало запрет на снос здания.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, представители администрации встретились с застройщиком и рекомендовали оказать содействие региональному управлению госохраны ОКН. Содействие попросили оказать в проведении исследования по установлению историко-культурной ценности объекта. А также рекомендовали приостановить работы на объекте до установления его историко-культурной ценности.

Напомним, здание о котором идет речь было построено в 1929 году и сейчас принадлежит корпорации «Маяк». В компании заявили, что объект находится в плачевном состоянии и его необходимо снести. Согласно данным публичной кадастровой карты, разрешенный вид использования земельного участка под зданием — это многоэтажная жилая застройка высотой до 100 метров. Площадь участка составляет 6,5 тыс. кв.м.

На прошлой неделе подрядная организация приступила к демонтажу части пристроя, который стал обрушаться. Позже общественники заявили о документах, доказывающих, что здание на Декабристов является памятником.