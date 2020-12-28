Турпоток в Сочи с начала 2020 года превысил 5 млн человек

С начала 2020 года Сочи принял уже более 5 млн туристов. Об этом на пленарном совещании, посвященном итогам 2020 года заявил глава города Алексей Копайгородский.

По его словам, на всех предприятиях транспорта и потребительской сферы, в санаторно-курортных организациях, на горнолыжных курортах жестко действуют все необходимые санитарно-эпидемиологические меры. В Сочи сегодня развернуто 820 коек в ковидных госпиталях. Господин Копайгородский уверен, что этого достаточно, чтобы обезопасить гостей и жителей курорта.

Как сообщал “Ъ-Юг”, в сентябре 2020 года турпоток в Сочи составил 918 тыс. человек, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего, по данным на конец октября, Сочи принял 4,7 млн гостей.

В ноябре 2020 года вице-губернатор Кубани Александр Руппель рассказал, что в 2020 году турпоток на курорты Кубани составит около 11,5 млн человек. Это треть меньше, чем годом ранее, когда было 17,3 млн туристов.

Алексей Белянин