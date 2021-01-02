В 2021 году курорты Кубани ожидают принять 17 млн туристов

В следующем году курорты Краснодарского края рассчитывают принять 15-17 млн туристов. Об этом ТАСС рассказала врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Мария Золотухина. Однако восстановление турпотока будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

По словам госпожи Золотухиной, сегодня в крае идет работа по развитию санаторно-курортного и туристского потенциала региона, включая продвижение всесезонных туристических продуктов. К примеру, в Анапе и Сочи созданы «зимние пляжи». Для повышения качества услуг с лета 2021 года в регионе планирует внедрять методические рекомендации по организации пляжного отдыха.

Как писал “Ъ-Кубань”, Краснодарский край по итогам 2020 года принял 12 млн отдыхающих.

Наталья Решетняк