Турпоток на курорты Кубани в 2020 году достиг 12 млн человек

Краснодарский край по итогам 2020 года принял 12 млн отдыхающих. Об этом ТАСС заявила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Мария Золотухина.

По ее словам, даже несмотря на пандемию, Кубань сохраняет лидирующие позиции на туристическом рынке России.

«В 2020 году Краснодарский край активно принимал гостей. В начале лета были сложности, но мы частично наверстали упущенное», – прокомментировала она.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в ноябре 2020 года вице-губернатор Кубани Александр Руппель рассказал, что в 2020 году турпоток на курорты Кубани составит около 11,5 млн человек. Это треть меньше, чем годом ранее, когда было 17,3 млн туристов.

28 декабря 2020 года глава Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что с начала 2020 года Сочи принял уже более 5 млн туристов.

Алексей Белянин