Новак: «Северный поток-2» будет завершен при поддержке ЕС

Проект газопровода «Северный поток-2», учитывая поддержку европейских стран и компаний, будет реализован, заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, санкции США против «Северного потока-2» являются открытым протекционизмом с целью продвижения их сжиженного природного газа на рынке Европы.

«Санкционная дубинка, которая абсолютно не рыночная, хотя страна вроде рыночная, всегда ратует за то, чтобы была конкуренция, но использует инструменты такие, которые отнюдь не являются рыночными. И об этом все открыто заявляют и понимают»,— сказал господин Новак в интервью РБК. Он отметил, что США выступают против газопровода в первую очередь из-за необходимости продвижения своей продукции.

«Те же страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта, европейские страны и компании, они поддерживают проект. И я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован»,— сказал господин Новак. Он надеется, что строительство завершится в ближайшее время. При этом точных сроков господин Новак не назвал. По его словам, для Европы этот трубопровод — возможность получения дешевого экологичного ресурса в долгосрочной перспективе с гарантированным объемом поставок.

1 января Сенат США проголосовал за принятие оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Проект предполагает расширение санкций против «Северного потока-2». Под ограничения попадут компании, которые способствуют «продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства» газопровода.