Глава профильного комитета Конгресса поддержал повторный импичмент Трампа

Глава комитета Палаты представителей по юстиции Джеррольд Надлер поддержал идею объявить импичмент действующему президенту США Дональду Трампу. При этом, по словам господина Надлера, страна не может позволить себе длительный процесс, и президент должен быть отстранен от должности «немедленно». Ранее воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США и отстранить господина Трампа от должности призвала спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Я еще раз призываю к импичменту президента и отстранению его от должности. У нас есть ограниченный период времени, чтобы действовать. Нация не может позволить себе длительный, затянувшийся процесс, и я поддерживаю вынесение статей импичмента напрямую на голосование палаты представителей»,— сказал господин Надлер (цитата по Reuters).

Вместе с тем, как сообщает газета The New York Times, вице-президент США Майк Пенс выступает против отстранения Дональда Трампа от должности. Отметим, что 25-я поправка к Конституции США подразумевает передачу власти вице-президенту.

Повторный импичмент начали обсуждать на фоне штурма Капитолия сторонниками господина Трампа 6 января. Протестующие пытались оспорить результаты президентских выборов, с которыми не согласен и сам действующий глава государства. В ходе протестов погибли как минимум четыре человека, многие политики возложили ответственность на Дональда Трампа. Вместе с тем, когда сторонники президента покинули Капитолий, Конгресс утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах.

Подробнее — в материале “Ъ” «Байден и погром».