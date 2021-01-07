Пелоси допустила повторный импичмент Трампа

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США и немедленно отстранить действующего президента Дональда Трампа от должности. Она сказала, что представители Демократической партии выступают за импичмент господину Трампу, но у них пока нет конкретного плана.

«Президент должен предстать перед ответом — снова»,— сказала госпожа Пелоси во время пресс-конференции (трансляция велась в Twitter). Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Палата представителей повторно инициировать процедуру ипмичмента, она сказала, что «готова к этому», но добавила, что конгрессмены «не спали с самого момента провалившейся попытки захвата».

25-я поправка к Конституции США позволяет передать вице-президенту США полномочия президента в случае недееспособности главы государства. 7 ноября за применение поправки выступили лидер демократов в Сенате США Чак Шумер и ряд конгрессменов от обеих партий. Господин Шумер также призывал к импичменту Дональда Трампа в случае отказа от применения поправки.

Накануне вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в Капитолий в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков. В результате штурма погибли четыре человека, одного из них застрелили при попытке нападения. После того, как сторонники покинули Капитолий, Конгресс утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах.

Подробнее — в материале “Ъ” «Байден и погром».