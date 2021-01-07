Twitch и Snapchat заблокировали аккаунты Трампа

Стриминговая платформа Twitch, принадлежащая Amazon, отключила учетную запись президента США Дональда Трампа, сообщает портал Axios. Аналогичное решение ранее принял и Snapchat, отмечает портал.

«В свете вчерашней шокирующей атаки на Капитолий мы отключили канал президента Трампа в Twitch. Учитывая нынешние чрезвычайные обстоятельства и подстрекательскую риторику президента, мы считаем, что это необходимый шаг для защиты нашего сообщества и предотвращения использования Twitch для разжигания дальнейшего насилия»,— сказал представитель Twitch.Портал отмечает, что Twitch была одной из первых платформ в июне, которая временно заблокировала канал господина Трампа за враждебные высказывания о протестах Black Lives Matter.

«Мы можем подтвердить, что <...> мы заблокировали учетную запись Snapchat президента Трампа»,— заявила Axios представитель Snapchat Рэйчел Ракузен.

Ранее аккаунт президента заморозили Facebook, Twitter и Instagram. Это связано с штурмом Капитолия сторонниками господина Трампа 6 января.

Подробнее — в материале “Ъ” «Байден и погром».