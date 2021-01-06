В России зафиксировано минимальное число смертей от коронавируса с конца ноября

В России за сутки зафиксировали 445 смертей больных с коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Это на 14% меньше, чем днем ранее (518). Общее число летальных исходов в стране достигло 59 951. Напомним, 30 ноября было зафиксировано 368 смертей от коронавируса. Максимальное количество умерших (635) было отмечено 24 декабря.

Регионы с наибольшим числом умерших за день:

Москва — 70 (всего 11 652); Санкт-Петербург — 58 (8135); Московская область — 21 (3006); Свердловская область — 18 (1614); Краснодарский край — 15 (1021).

Число случаев заражения коронавирусом достигло 3 308 601. За сутки COVID-19 диагностировали у 24 217 человек: это на 0,1% меньше, чем днем ранее (24 246).

Регионы с наибольшим числом новых случаев за день:

Москва — 5142 (всего 838 554); Санкт-Петербург — 3341 (263 997); Московская область — 1097 (163 479); Нижегородская область — 464 (72 654); Воронежская область — 393 (48 540).

Коронавирус обнаружен более чем у 86 млн человек в 191 стране мира, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия — четвертая страна мира по общему числу случаев. Первую тройку составляют США (21 млн), Индия (10 млн) и Бразилия (7,8 млн).

О борьбе с коронавирусом в 2020 году читайте в публикации “Ъ” «Отступать некуда, впереди Москва».