В России зафиксировано минимальное число смертей от коронавируса с конца ноября

В России за сутки зафиксировали 445 смертей больных с коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Это на 14% меньше, чем днем ранее (518). Общее число летальных исходов в стране достигло 59 951. Напомним, 30 ноября было зафиксировано 368 смертей от коронавируса. Максимальное количество умерших (635) было отмечено 24 декабря.
Регионы с наибольшим числом умерших за день:
- Москва — 70 (всего 11 652);
- Санкт-Петербург — 58 (8135);
- Московская область — 21 (3006);
- Свердловская область — 18 (1614);
- Краснодарский край — 15 (1021).
Число случаев заражения коронавирусом достигло 3 308 601. За сутки COVID-19 диагностировали у 24 217 человек: это на 0,1% меньше, чем днем ранее (24 246).
Регионы с наибольшим числом новых случаев за день:
- Москва — 5142 (всего 838 554);
- Санкт-Петербург — 3341 (263 997);
- Московская область — 1097 (163 479);
- Нижегородская область — 464 (72 654);
- Воронежская область — 393 (48 540).
Коронавирус обнаружен более чем у 86 млн человек в 191 стране мира, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия — четвертая страна мира по общему числу случаев. Первую тройку составляют США (21 млн), Индия (10 млн) и Бразилия (7,8 млн).
О борьбе с коронавирусом в 2020 году читайте в публикации “Ъ” «Отступать некуда, впереди Москва».