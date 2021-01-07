CNN: Трампа могут досрочно освободить от должности

Некоторые члены кабинета министров ведут предварительные переговоры о применении 25-й поправки к конституции США для отстранения действующего президента Дональда Трампа от должности, сообщает CNN со ссылкой на источник. Сенаторы осведомлены об этих дискуссиях, добавил собеседник телеканала. В случае досрочного отстранения господина Трампа полномочия президента будут переданы вице-президенту Майку Пенсу.

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25-я поправка закрепляет порядок передачи полномочий от президента к вице-президенту США. Произойти это, в частности, может из-за временной недееспособности главы государства. Как отмечает CNN, члены Судебного комитета Палаты представителей в обращении к господину Пенсу и кабмину заявили о том, что Дональд Трамп не здоров ментально. «Даже в своем видеообращении сегодня днем президент Трамп показал, что он не в здравом уме и все еще не в состоянии обработать и принять результаты выборов 2020 года»,— говорится в обращении. Канал отмечает, что решение о прекращении полномочий господина Трампа в правительстве пока не принято, вопрос находится на стадии обсуждения.

Ранее из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа были сорваны заседания Сената и Палаты представителей США. В Конгрессе в этот день должны были утвердить итоги президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил демократ Джо Байден. Господин Трамп результаты выборов не признает и заявляет о фальсификациях. На текущий момент Капитолий очищен от демонстрантов, дебаты возобновились.