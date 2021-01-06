Впервые с февраля 2020 года нефть Brent подорожала до $54

По состоянию на 6 января 05:45 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,92% и составила $54,03 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. В последний раз цена нефти этой марки превышала $54 за баррель 26 февраля 2020 года.

Нефть марки WTI подорожала на 0,4%. Она торгуется на уровне $50,16 за баррель.

Накануне, 5 января, страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи нефти в феврале и марте. Общее ограничение добычи стран ОПЕК+ в январе 2021 года составит 7,2 млн б/с, в феврале и марте — по 7,125 млн б/с.

О сделке ОПЕК+ — в материале “Ъ” «Нефть погрязла в сдельщине».