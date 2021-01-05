Индекс Мосбиржи обновил максимум на новостях о сделке по добыче нефти

Индекс Мосбиржи превысил 3360 пунктов и обновил исторический максимум после сообщений СМИ о достижении компромисса между Россией и Саудовской Аравией по добыче нефти. По данным The Wall Street Journal, Москва и Эр-Рияд на переговорах по сделке ОПЕК+ договорились сохранить текущие условия соглашения в феврале и не наращивать добычу нефти.

По данным на 18:14, индекс Мосбиржи вырос до 3363,74 пункта (+0,39%), индекс РТС — до 1427,3 пункта (+0,17%).

Курс доллара составляет 74,48 руб. (+0,21%), евро — до 91,39 руб. (+0,48%).

Цена барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE растет на 3,36% — до $52,81 за баррель, стоимость WTI поднимается на 3,92% — до $49,49 за баррель.

Предыдущее обновление исторического максимума индекса Мосбиржи произошло 4 января, в первый день торгов 2021 года. Индекс Мосбиржи достиг 3339 пунктов. Цена Brent превысила $53 впервые с 4 марта. На открытии торгов сегодня, 5 января, индексы Мосбиржи и РТС снижались.