Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи в первый день торгов в 2021 году достиг 3339 пунктов и обновил исторический максимум на фоне подорожания нефти. По данным торгов на 12:37, индекс Мосбиржи рос на 1,54%, до 3339,57 пунктов, индекс РТС — на 3,59%, до 1437,3 пунктов.

Рубль также укрепляется. Курс доллара составляет 73,4 руб. (–1,36%), евро — до 90,07 руб. (–1,58%).

Цена барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $53 впервые с 4 марта. По данным на 11:17, цена Brent растет на 2,43% — до $53,06 за баррель, стоимость WTI поднимается на 2,14% — до $49,56 за баррель.