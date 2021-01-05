Российские индексы падают после вчерашних исторических рекордов

Индексы Мосбиржи и РТС снижаются на открытии торгов на фоне падения стоимости нефти. Индекс Мосбиржи к 11:17 снизился на 0,81%, до 3323 пунктов, а РТС — на 1,82%, до 1399 пунктов.

Доллар вырос к рублю на 0,65 руб. и достиг 74,98 руб. Стоимость евро увеличилась на 0,97 руб., до 91,92 руб.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,14%, до $51,02. WTI также снижается. Его стоимость упала на 0,02%, до $47,75.

Накануне Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум на фоне подорожания нефти. Индекс РТС обновил максимум с февраля 2020 года. Это произошло на фоне увеличения стоимости нефти выше $53 впервые с 4 марта.