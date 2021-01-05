Трамп надеется на помощь вице-президента при утверждении голосов выборщиков

Президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками на митинге в Джорджии. Он снова заявил о победе на выборах и выразил надежду, что вице-президент Майк Пенс поможет на заседании в Конгрессе в среду. Тогда пройдет утверждение результатов голосования выборщиков.

«Я надеюсь, что Майк Пенс поможет нам. Я надеюсь, что наш великий вице-президент поможет нам. Конечно, если он не сделает этого, я не буду любить его так сильно. Но нет, Майк — отличный парень. Он замечательный и умный человек, который мне очень нравится»,— сказал господин Трамп (цитата по CNN). Он не уточнил, что именно должен сделать господин Пенс. «Он собирается назвать все своими именами»,— добавил глава государства.

Вместе с тем у вице-президента нет возможности как-то влиять на результаты голосования. Как передает AP, вице-президент должен будет объявить победителя после подсчета голосов.

Господин Трамп снова заявил о победе на выборах. По его словам, вторые выборы он выиграл еще с большим успехом, чем первые. Он призвал сторонников проголосовать на втором туре выборов сенаторов, от которых зависит распределение сил в Сенате Конгресса США. Глава государства заявил, что хочет добиться победы в восьми штатах, где он официально проиграл.

Избранный президент Джо Байден также встретился со своими сторонниками в Джорджии. Он заявил, что господин Трамп не хочет выполнять свои обязанности. Также он пообещал американцам по $2 тыс. в качестве социальной помощи, если демократы смогут контролировать Сенат.

В Джорджии 5 января пройдет второй тур выборов в Сенат США. По их итогам определится, смогут ли республиканцы снова контролировать верхнюю палату. В противном случае демократы получат большинство в двух палатах.

Об успехах и неудачах Дональда Трампа в 2020 году — в материале “Ъ” «Подбитый сорок пятый».