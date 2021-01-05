Байден считает, что Трамп не хочет выполнять работу президента

Избранный президент США Джо Байден считает, что действующий американский президент Дональд Трамп не хочет выполнять свои обязанности. Об этом господин Байден заявил во время выступления перед своими сторонниками в Джорджии. В этом штате сегодня, 5 января, запланирован второй тур выборов в Сенат, по результатам которого решится, кто — демократы или республиканцы — получит контроль над верхней палатой Конгресса.

По словам Джо Байдена, голосование в Джорджии «может наметить курс не только на следующие четыре года, но и для всего следующего поколения». В ходе своей речи избранный президент США раскритиковал своего предшественника. «Я не знаю, зачем ему эта должность (президента.— “Ъ”). Он не хочет выполнять эту работу»,— сказал господин Байден, которого цитирует телеканал NBC.

Дональд Трамп на этой неделе оказался в центре скандала после того, как СМИ обнародовали его разговор с госсекретарем Джорджии. Во время беседы президент США требовал найти достаточное число голосов в свою поддержку. Два конгрессмена обратились в ФБР с требованием завести уголовное дело, обвинив господина Трампа в попытках сфальсифицировать итоги президентских выборов.

О последнем месяце Дональда Трампа на посту президента читайте в материале “Ъ” «И милость к деньгам призывал».