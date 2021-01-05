Власти назвали причину крупного пожара на заводе в Самаре

Причиной крупного пожара в здании недействующего подшипникового завода в Самаре могли стать неполадки электрооборудования, сообщило правительство региона. Пожар на заводе начался 1 января, его сумели потушить только к утру 2 января. При возгорании погиб один человек.

«Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрообрудования в ночное время»,— говорится на сайте правительства Самарской области.

Площадь пожара составила 3500 кв. м. В тушении участвовали более 200 человек, возгоранию был присвоен повышенный, третий, ранг сложности.