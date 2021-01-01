В Самаре пожарные несколько часов тушат пожар на заводе

Пожарные с раннего утра тушат пожар на территории Самарского подшипникового завода, сообщается на сайте регионального управления МЧС. На месте происшествия было обнаружено тело погибшего мужчины. При этом сообщается, что предприятие не работает с 2018 года.

Сообщение о пожаре поступило 1 января в 8:00. По данным на 9:42, площадь возгорания составляла 1200 кв. м. Пожару был присвоен повышенный, третий, ранг сложности.

Тушением пожара занимаются 183 человека и 63 единицы техники. Спасателями руководит генерал-майор внутренней службы Олег Бойко, начальник самарского управления МЧС.