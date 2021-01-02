В Самаре потушили крупный пожар в здании завода

Пожарные полностью потушили открытое горение в здании недействующего подшипникового завода в Самаре, сообщили в МЧС. Пожар на заводе начался накануне утром, 1 января, его тушили несколько часов. При возгорании погиб один человек.

Площадь пожара составила 3500 кв. м. Из-за возгорания обрушились межэтажные перекрытия и кровля на площади 1250 кв. м. В тушении было задействовано 213 спасателей и 84 единицы техники. «В 4:43 (3:43 мск) 2 января объявлена ликвидация открытого горения, проводится разбор и проливка конструкций»,— говорится на сайте МЧС.

Возгоранию был присвоен повышенный, третий, ранг сложности. Прокуратура Самары уже начала проверку по факту пожара. Завод не работал с 2018 года.