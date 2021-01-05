Генпрокурор Белоруссии пообещал привлечь к ответственности организаторов протестов

Находящиеся за границей организаторы протестов в Белоруссии в ближайшее время будут привлечены к ответственности, заявил белорусский генпрокурор Андрей Швед. Он убежден, что протестующими руководят «зачастую из-за рубежа, из единого центра». По мнению генпрокурора, протесты «никакие не мирные». Всего в Белоруссии заведено 259 дел, связанных с беспорядками.

Как рассказал Андрей Швед, есть правовые основания привлечь к ответственности организаторов и руководителей митингов. По его словам, когда «дают команду "убей", "подожги", "взорви", тогда наступает ответственность не только тех, кто это делал, но и тех, кто давал команды из-за рубежа».

«В ближайшее время настанет тот период… мы это все (заведенные уголовные дела.— “Ъ”) будем связывать в один узел: центр, который руководил определенными действиями, и последствия этих действий — на улицах, на железной дороге, поджоги, взрывы и так далее»,— сообщил генпрокурор в интервью телеканалу «Беларусь 1» (цитата по «РИА Новости»).

Как уточнил Андрей Швец, обвинение в судах просит назначать максимально суровое наказание по делам, связанным с беспорядками. «Тот, кто поднял руку на должностное лицо правоохранительного органа, во всем мире (считают.— “Ъ”) поднимает руку на государство. И государство обязано реагировать на эти вызовы»,— уверен он.

Массовые протесты в Белоруссии начались в августе прошлого года после президентских выборов. ЦИК страны объявил победителем Александра Лукашенко, но оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская. ЕС и США ввели против белорусских чиновников санкции.

О ситуации в стране читайте в материале журнала «Огонек» «Белорусский год».