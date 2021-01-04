Джонсон объявил третий локдаун в Великобритании

В Великобритании вводится уже третий по счету общенациональный карантин, объявил британский премьер-министр Борис Джонсон. Он объяснил ужесточение ограничительных мер ростом числа заболевших новым штаммом коронавируса, выявленным в декабре. С 5 января в стране будут закрыты школы, людям разрешено выходить из дома только за покупками или чтобы позаниматься спортом.

По словам господина Джонсона, новая, более заразная мутация COVID-19 распространяется с большой скоростью, и нужно срочно предпринять меры. «Наши больницы сейчас находятся под большим давлением из-за коронавируса, чем когда-либо с начала пандемии... Мы должны ввести национальный локдаун, достаточно жесткий, чтобы замедлить распространение этого вида вируса»,— сказал британский премьер в телеобращении (цитата по Reuters).

Борис Джонсон добавил, что выход из режима самоизоляции можно будет начать к середине февраля, если будет зафиксирована положительная динамика по числу смертей, а также если пройдет по плану программа вакцинации от COVID-19.

В Великобритании коронавирусом заболели уже более 2,7 млн человек, умерли свыше 75,5 тыс. Предыдущий локдаун в стране действовал с 5 ноября по 2 декабря. После него власти вводили локальные ограничения в регионах с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой.

30 декабря Великобритания одобрила применение вакцины от коронавируса, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом. Ее промежуточные испытания подтвердили среднюю эффективности на уровне 70%. 4 января в Великобритании началась вакцинация. С декабря в стране также делают прививки от COVID-19 препаратом Pfizer и BioNTech.

О вакцине AstraZeneca читайте в материале “Ъ FM” «Великобритания побеждает в гонке вакцин».