Великобритания начала вакцинацию препаратом AstraZeneca и Оксфорда

В Великобритании стартовала вакцинация населения препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, разработанным совместно с Оксфордским университетом. Первым вакцину получил 82-летний Брайан Пинкер, сообщила Национальная служба здравоохранения в Twitter. С начала пандемии в Великобритании выявлено 2,6 млн зараженных, умерли 75 тыс. человек.

