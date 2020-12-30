Великобритания одобрила вакцину от коронавируса AstraZeneca

Власти Великобритании одобрили вакцину от COVID-19, разработанную фармкомпанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Минздрав страны сообщил, что вакцина показала свою безопасность во время клинических испытаний.

«Сегодня правительство приняло рекомендацию Агентства по контролю оборота лекарств и медицинских товаров (MHRA) разрешить использование вакцины Оксфордского университета/AstraZeneca от COVID-19. Это было сделано после тщательных клинических испытаний и анализа данных, проведенного экспертами MHRA, которые пришли к выводу, что вакцина соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности»,— говорится в сообщении.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании зарегистрировано 2,39 млн заразившихся коронавирусом. Умерли 71,7 тыс. человек, выздоровели 5,3 тыс. В середине декабря стало известно о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании. Более 20 стран приостановили авиасообщение с этой страной.

Ранее AstraZeneca заявила, что намерена изучить комбинацию своей вакцины от коронавируса с российским «Спутником V». В клинических испытаниях примут участие добровольцы старше 18 лет. Глава Центра имени Гамалеи (разработчик «Спутника V») Александр Гинцбург заявил, что гибрид вакцин может давать иммунитет на два года.

О всемирной гонке вакцин читайте в материале “Ъ” «А дальше ковидно будет».