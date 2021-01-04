Глава медпалаты Украины назвал заявление властей о вакцине «Спутник V» враньем

Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко назвал враньем слова главного санитарного врача Виктора Ляшко о невозможности зарегистрировать в стране российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». По словам господина Ляшко, регистрация препарата невозможна до окончания третьей фазы испытаний.

«В мире зарегистрировано восемь вакцин по экстренной процедуре регистрации. Ни одна из этих вакцин до сих пор не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме»,— написал господин Кравченко в Facebook. Он напомнил, что ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин.

Сергей Кравченко призвал министра здравоохранения Украины Максима Степанова, советника президента Михаила Радуцкого, главного санитарного врача Виктора Ляшко и издание «Украинская правда» «прекратить врать украинскому народу».

Национальная медицинская палата Украины — общественная организация, основанная в 2013 году частной медицинской компанией «Дарница» и благотворительной организацией «Международное медицинское общество».

Харьковская фармацевтическая компания «Биолек» 30 декабря обратилась в Минздрав Украины с заявлением о регистрации «Спутник V», сообщил председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Слова господина Ляшко о невозможности регистрации вакцины он назвал «маразматическим трепом».

Об отношении украинских властей к российской вакцине — в материале “Ъ” «Украине и хочется, и не колется».