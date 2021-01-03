Медведчук назвал слова Минздрава Украины о вакцине «Спутник V» маразматическим трепом

Заявление главного санитарного врача, замминистра здравоохранения Украины Виктора Ляшко об отказе регистрировать российскую вакцину «Спутник V» не имеет ничего общего с медициной, заявил председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Заявление главного санврача Украины, точнее "недоразумения от медицины", Ляшко о том, что Украина не будет регистрировать "Спутник V", поскольку в Минздраве планируют использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических испытаний,— это маразматический треп, не имеющий ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии Виктора Медведчука.

По его словам, на данный момент не прошла третью фазу испытаний ни одна из существующих вакцин. Это планируется сделать только к 2022 или 2023 годам, добавил политик.

Ранее Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» 30 декабря обратилась в Минздрав Украины с заявлением о госрегистрации «Спутника V». Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ответ заявил, что регистрация в стране «Спутника V» для производства и вакцинации граждан невозможна до окончания третьей фазы испытаний.

Об отношении украинских властей к российской вакцине — в материале “Ъ” «Украине и хочется, и не колется».