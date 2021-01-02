Украинская фармкомпания подала документы на регистрацию российской вакцины

Харьковская фармацевтическая компания «Биолек» 30 декабря обратилась в Минздрав Украины с заявлением о госрегистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что не может допустить применение российского препарата, так как вакцина «не прошла все испытания». Он также сообщил, что Украина разрабатывает свою вакцину от COVID-19.

По словам господина Медведчука, разработчик «Спутника V» единственный в мире «дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины». Как уточнил политик, передать технологию для производства вакцины можно в течение двух недель, а начать выпуск препарата — за три-шесть месяцев.

Виктор Медведчук считает, что отказ властей Украины или любое препятствование регистрации «Спутника V» «будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты» от COVID-19. «Мы будем последовательно защищать гарантированное Конституцией Украины право наших граждан на охрану здоровья и добиваться привлечения к ответственности тех, кто, выполняя требование заокеанских хозяев Украины, будет препятствовать защите жизни и здоровья украинских граждан»,— приводит слова господина Медведчука его пресс-служба.

6 октября президент России Владимир Путин на встрече с Виктором Медведчуком допустил поставки «Спутника V» на Украину. Посольство США в Киеве говорило, что Украина не намерена закупать российскую вакцину от коронавируса. Владимир Зеленский рассчитывал, что Киев получит «настоящую» вакцину из Евросоюза.

О ситуации с коронавирусом на Украине читайте в материале “Ъ” «Обращение к Киеву и миру».