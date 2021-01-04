Трамп примет участие в «победном митинге» в Джорджии

Президент США Дональд Трамп 4 января отправится в Джорджию и примет участие в «победном митинге», сообщил Белый дом. Что именно будет праздновать глава государства, не уточняется. 5 января в Джорджии пройдет второй тур выборов в Сенат, от которого зависит, кто будет контролировать верхнюю палату Конгресса США.

«Президент отправится из Белого дома в 18:10 (02:10 5 января по московскому времени.— “Ъ”) на победный митинг в Долтон, штат Джорджия»,— говорится в графике президента, который предоставила журналистам пресс-служба Белого дома. В соцсетях его опубликовал репортер CNN Дэниел Дейл. Ранее господин Трамп сообщал, что 4 января в Джорджии выступит в поддержку республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, которые участвуют в выборах.

Господин Трамп считает, что победил в Джорджии на выборах президента 2020 года. По официальным результатам лидером стал демократ Джо Байден. Накануне The Washington Post опубликовала фрагменты телефонного разговора господина Трампа и секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера. Президент потребовал от секретаря Джорджии найти достаточное число голосов в его поддержку. Дональд Трамп при этом запугивал собеседника уголовной ответственностью. После публикации господин Трамп заявил, что господин Раффенспергер «не желает или не способен ответить на вопросы» по нарушениям на выборах, а тот в ответ назвал ложью информацию о фальсификациях на выборах.

Об успехах и неудачах Дональда Трампа в 2020 году — в материале “Ъ” «Подбитый сорок пятый».