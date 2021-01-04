Шесть человек погибли при атаке террористов на автобус в Сирии

Террористы напали на автобус в районе города Саламия на западе Сирии (провинция Хама), сообщил источник сирийской Al-Watan. По данным издания, погибли шесть человек. Информацию об атаке подтвердили власти. По их данным, погибли девять человек.

Газета сообщает, что террористы атаковали автобус на трассе Саламия—Ракка. Сирийские военные вступили с ними в бой и блокировали дорогу.

30 декабря террористы напали на автобус на главном шоссе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. 28 человек погибли. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ). 2 января на рынке в городе Рас-эль-Айн сирийской провинции Эль-Хасака взорвался заминированный автомобиль. Погибли четыре человека.