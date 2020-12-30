В результате нападения на автобус в Сирии погибли свыше 20 человек

Террористы напали на востоке Сирии на один или несколько пассажирских автобусов. По разным данным, погибли от 25 до 30 человек.

По информации SANA, 25 человек погибли и 13 человек получили ранения. Сирийское агентство сообщило, что нападение на пассажирский автобус произошло на трассе Дейр-эз-Зор—Пальмира на востоке Сирии.

Центр мониторинга за правами человека сообщает о гибели 30 человек и ранении 15, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Центр утверждает, что в засаду «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) попали три автобуса, которые перевозили солдат на новогодние праздник. По некоторым данным, речь идет о солдатах одного из самых элитных подразделений — четвертой механизированной дивизии Махера Асада — брата президента Сирии Башара Асада.

Марианна Беленькая