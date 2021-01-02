На портале госуслуг можно получить паспорт привившегося от COVID-19

На портале госуслуг заработал сервис, позволяющий привившимся от коронавируса получить паспорт вакцинации, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Появление такого сервиса он анонсировал в прошлом месяце.

Сертификат вакцинации от COVID-19 можно получить на «Госуслугах» со вчерашнего дня, 1 января. «На сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошел вакцинацию, может получить дистанционно сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса»,— рассказал господин Мурашко во время рабочей поездки в Тверскую область (цитата по «РИА Новости»).

По словам министра, помощь больным COVID-19 на праздниках оказывается штатно, отмечается высокая нагрузка на скорую помощь из-за роста числа ДТП.

Минздрав пока зарегистрировал две российские вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорону» центра «Вектор». Россияне могут выбрать, каким препаратом делать прививку. Вакцинация по всей стране началась в декабре, пока она доступна только для определенных групп риска. Глава РФПИ считает, что COVID-паспорта станут новой реальностью в 2021 году.

О том, как новогодние праздники могут изменить динамику COVID-19, читайте в материале “Ъ” «Коронавирус уходит на каникулы».