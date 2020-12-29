Глава РФПИ: COVID-паспорта станут новой реальностью в 2021 году

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что вакцинные паспорта для людей, привившихся от коронавируса COVID-19, могут стать реальностью в мире уже в следующем году. По его словам, они могут понадобиться для путешествий.

«Безусловно, будут, в том числе, и перелеты на самолетах либо по системам тестирования, либо по вакцинным паспортам. Это некая реальность, к которой мы придем. Да, она немножко странно звучит сейчас, но, думаю, через год уже никто не будет задавать вопросы, потому что факт остается в том, что вакцинированные люди несут гораздо меньше риска, чем люди, которые могут быть инфицированными. Поэтому эти паспорта — то, что сейчас развивается во многих странах, станут частью нашей жизни в следующем году»,— сказал Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

Привившимся от коронавируса россиянам начнут выдавать паспорта вакцинированного. Оформить документ можно будет с января через сайт «Госуслуги».

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Вакцинацию внесут в паспорта».