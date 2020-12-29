С января можно будет получить паспорт привившегося от COVID-19 на «Госуслугах»

Россияне, которые сделали прививку от коронавируса, с января смогут автоматически получить паспорт вакцинированного на сайте «Госуслуги», сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы планируем, что в январе в личном кабинете на сайте госуслуг будет доступна возможность в том числе получить паспорт вакцинированного в автоматическом режиме, зайдя в свой личный кабинет»,— сказал господин Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Запись опубликована на YouTube.

В России за последние сутки выявили 27 787 заразившихся коронавирусом. Общее число заболевших достигло 3 078 035 человек. Умерли — 487 человек, всего — 55 265. Выздоровели 20 480 человек, за все время — 2471 309. В стране уже началась масштабная вакцинация, но пока пройти ее могут люди из определенных групп лица. Недавно Минздрав разрешил делать прививку и людям старше 60 лет.

О том, как новогодние праздники могут изменить динамику COVID-19,— в материале “Ъ” «Коронавирус уходит на каникулы».