Девять европейских стран увеличили закупки у «Газпрома» в 2020 году

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил журналистам, что в 2020 году девять стран Европы нарастили закупки газа у российской компании. В числе этих стран — Турция, Греция, Бельгия и Дания. Кроме того, рекордных значений достигли поставки в Нидерланды и Словакию.

«В страны дальнего зарубежья "Газпром" в 2020 году экспортировал 179,3 млрд куб. м газа. Этот результат — в пятерке лучших за всю историю компании»,— заявил господин Миллер (цитата по ТАСС).

Экспорт «Газпрома» начал расти в начале октября 2020-го. В компании прогнозировали переизбыток предложения газа на европейском рынке в 2021 году.

О возможной смене руководства «Газпрома» в новом году читайте в материале “Ъ” «Старый вентиль — в новые руки».