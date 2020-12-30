Старый вентиль — в новые руки

Главной интригой предстоящего года в газовом секторе станет возможный уход Алексея Миллера из «Газпрома». Финальным аккордом его карьеры в компании может стать завершение «Северного потока-2», которое поставит точку в украинской газовой проблеме. Хотя рынок, естественно, ждет от преемника господина Миллера глубоких преобразований в «Газпроме», которых компания в последние десятилетия избегала, пока для этих надежд нет очевидных предпосылок.

В мае 2021 года истекает пятилетний контракт главы «Газпрома» Алексея Миллера, руководившего газовой монополией последние 20 лет, и большинство опрошенных “Ъ” источников уверены, что нового продления не будет.

Никто из ныне действующих глав госкомпаний не может сравниться с господином Миллером, пришедшим на этот пост вслед за Владимиром Путиным из Петербурга в 2001 году, по аппаратному долгожительству.

Примерно на одном уровне по выслуге лет с ним только сослуживец президента РФ Николай Токарев, возглавляющий «Транснефть» с 2007 года, и его вечный оппонент глава «Роснефти» Игорь Сечин, возглавивший компанию в 2012 году, но занимавший пост председателя ее совета директоров с 2004 года. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов руководит компанией с 2007 года, а до этого с 2004 года возглавлял «Рособоронэкспорт».

Слухи о возможной отставке Алексея Миллера ходят из года в год. Теперь они активизировались из-за прошедших в ноябре—декабре кадровых перестановок среди губернаторов, чиновников и глав госкомпаний (господин Миллер в этот период также был на аудиенции у Владимира Путина). Однако первые ожидания появились еще в 2019 году, когда от оперативного руководства «Газпромом» начали отходить ключевые топ-менеджеры прежней команды Алексея Миллера, а в 2020 году ее покинули и последние старые соратники, пришедшие за ним в компанию из административной элиты Петербурга в начале 2000-х годов.

Еще одним основанием для слухов об уходе Алексея Миллера стали откровенно плохие финансовые показатели «Газпрома»: убыток по МСФО в январе—сентябре составил 202 млрд руб. против прибыли в 1,1 трлн руб. годом ранее.

С одной стороны, падение спроса из-за коронавируса весной опустило экспортные цены на газ до уровней, при которых поставки становятся уже убыточными. С другой стороны, «Газпром» сталкивается с ожесточенной конкуренцией с американским сжиженным газом на своем ключевом рынке — в Европе. Помимо прочего это стало причиной беспрецедентного давления, которое администрация президента Дональда Трампа оказала на проект газопровода «Северный поток-2». В результате весь год мир пристально следил за метаниями двух российских трубоукладчиков — «Фортуна» и «Академик Черский», один из которых в декабре все-таки возобновил стройку.

Именно достройка «Северного потока-2», как считают многие собеседники “Ъ”, должна стать финальной точкой в карьере господина Миллера на посту главы «Газпрома». Этим проектом он выполнит одну из основных целей, поставленных перед «Газпромом» много лет назад,— избавление от зависимости от Украины, через которую в начале 2000-х годов проходило 85% экспорта российского газа в Европу.

С вводом «Северного потока-2» и «Турецкого потока» Украина должна стать маргинальным маршрутом. Исходно завершить оба газопровода планировалось в 2019 году, когда и начались масштабные перестановки в «Газпроме», но из-за санкций США точка так и не была поставлена.

Второй заветной, но уже, видимо, не реализуемой при текущем руководстве мечтой «Газпрома» было стать балансирующим поставщиком газа в Евразии.

Построив газопроводы из Западной Сибири на восток в Китай, компания могла бы поставлять газ на тот рынок — европейский или азиатский, где цена выше. Также это означало бы создание действительно единой системы газоснабжения, которая сейчас обрывается в районе Новосибирска.

Из того, что необходимо было сделать за годы руководства Алексея Миллера, но так и не произошло,— разделение «Газпрома» на добычную и транспортную составляющие. Публично и серьезно эта идея в последний раз обсуждалась в самом начале 2000-х годов. В 2019 году, по данным “Ъ”, вопрос поднимался на закрытых совещаниях у экс-куратора ТЭКа Дмитрия Козака. Но руководство монополии, уверяют собеседники “Ъ”, выступало категорически против, а вскоре последовал и уход самого господина Козака из правительства.

В конечном счете нынешние проблемы «Газпрома» не требуют немедленных реформ любой ценой, а глубокие преобразования, очевидно, представляются руководству страны более рискованными, чем сохранение статус-кво. Следуя этой логике, и уход Алексея Миллера, несмотря на окончание его контракта, не выглядит неизбежным. И уж тем более нет никаких гарантий, что перед любым его возможным сменщиком будет поставлена задача масштабной реформы компании.

Татьяна Дятел